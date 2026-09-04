Joan Garriga (Vox) rebutja el nou finançament: "Farà més gran la desigualtat entre espanyols"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha rebutjat el nou model de finançament que s'està abordant aquest divendres en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), i ha afirmat que "farà més gran la desigualtat entre espanyols".
En una publicació a X aquest divendres recollida per Europa Press, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "i els socialistes creen espanyols de primera i espanyols de segona per mantenir-se a La Moncloa".
"Des de Vox ho tenim molt clar: Espanya no està en venda. No al finançament singular, ni als contingents ni a les desigualtats", ha sostingut respecte a un model de finançament que comptarà amb l'oposició de les comunitats presidides pel PP i també d'Astúries i Castella-la Manxa, del PSOE.