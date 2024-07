Joan Garriga (Vox) qualifica de vergonya que el Parlament "rebi amb honors" Rovira

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha qualificat de vergonya que la cambra catalana "rebi amb honors una fugida de la justícia", en al·lusió a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que aquest dijous s'ha reunit amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb el grup parlamentari republicà.

En unes declaracions aquest dijous, Garriga ha sostingut que Rovira "va fugir per no afrontar les conseqüències dels seus actes i ara torna indemne per culpa dels socialistes".

Ha assegurat que Vox no "consentirà que el separatisme continuï segrestant" el Parlament, la qual cosa a parer seu està passant amb la complicitat del PSC i del seu líder, Salvador Illa.