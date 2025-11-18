Joan Garriga (Vox) qualifica el CPFF d'"acte de propaganda" del Govern central i critica l'autonomisme

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha qualificat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dilluns d'"acte de propaganda" del Govern central i dels seus socis i ha criticat l'Estat de les autonomies, textualment.
"És una mostra més que l'autonomisme comporta egoisme, baralles, discussions i mentides", ha dit en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts en relació amb el debat sobre el finançament.
Garriga ha assenyalat que el CPFF hauria de ser --textualment-- una eina per garantir la unitat de tots els contribuents, però que "és una passarel·la de farsants dedicada a produir models de privilegis que beneficien els qui fan xantatge a l'Estat".
Així mateix, ha retret al PP que critiqui el finançament singular per a Catalunya, "però en canvi callen i abracen com si no hi hagués un demà el concert econòmic basc i navarrès".
"És una autèntica hipocresia, perquè no entenem per què es pot defensar el concert basc i el navarrès i en canvi negar una singularitat per a Catalunya", ha afegit.