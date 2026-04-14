Joan Garriga (Vox): "M'afecta zero" que una diputada del partit a Múrcia passi al grup mixt

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha restat importància al fet que la diputada del partit a Múrcia Virginia Martínez hagi anunciat la decisió d'anar-se'n del grup parlamentari per passar al Grup Mixt fins al final de la legislatura: "M'afecta zero, sincerament".
"Estic tan centrat aquí que, a mi, el que digui una exdiputada de Vox a Múrcia no m'importa gens", ha subratllat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
A més d'apuntar que tothom és lliure de venir al partit, ha assegurat que tenen una mitjana de 90 altes al mes a la província de Barcelona respecte a "8 o 10 baixes", amb la qual cosa assenyala que estan creixent.