Joan Garriga (Vox) lamenta que s'aprovin uns "mals pressupostos" que amb prou feines es podran executar

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Vox al Parlament Joan Garriga ha considerat que els comptes que s'aprovaran aquest dijous són uns "mals pressupostos" que amb prou feines es podran executar i que, a parer seu, representen un nou fracàs del Govern.
"Estem discutint el pressupostos de tota una legislatura perquè després no hi haurà nous pactes. Estem contrastant el model de Catalunya que vostès defensen i el que defensa Vox", ha subratllat durant la seva intervenció en el debat pressupostari del Parlament.
Després de recordar que els últims pressupostos que es van aprovar eren del 2023, ha assegurat que Catalunya està "pitjor" que aleshores i que els comptes d'aquest any tiraran endavant amb el mateixo suport que els anteriors, el del PSC, ERC i els Comuns.
"Tenim més inflació, més dificultats per accedir a l'habitatge, més infern fiscal, més pobresa i les famílies no arriben a final de mes. I presenten uns pressupostos que semblen redactats per una Catalunya imaginària i idíl·lica", ha retret.
Per Garriga, els comptes tenen "més administració que solucions, més estructures que resultats i més propaganda que gestió", a més d'acusar el Govern de ser una màquina de recaptar impostos i de repartir subvencions.