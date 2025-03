Joan Garriga (Vox) sobre l'acord de repartiment de menors migrants: "Ni 30 ni 300 menes, cap"

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat aquest dimarts l'acord entre el Govern central i Junts que limita el nombre de menors migrants que es destinaran a Catalunya: "Ni 30 ni 300 menes, cap".

"Molts no són menors, però si són menors són persones, no són mercaderia", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha defensat que aquests menors han de ser repatriats amb les seves famílies i als seus països d'origen.

Després d'assegurar que cada menor no acompanyat costa 4.000 euros al mes, ha afegit que tècnicament és possible saber el seu país de procedència: "No sabem si els seus pares els estan buscant. Han de tornar als seus països d'origen", ha insistit.

Per Garriga, l'acord entre el Govern central i Junts és "inhumà" i considera que perjudica els catalans i la resta d'espanyols.

EUTANÀSIA

Sobre el fet que una jutgessa avalés l'eutanàsia d'una jove de Barcelona en rebutjar el recurs del pare, Garriga ha retret "la traumàtica decisió judicial sobre la vida d'una noia que es volia suïcidar, que es vol suïcidar i que lamentablement se suïcidarà".

A parer seu, és una bogeria que la justícia empari la decisió d'una jove amb "greus trastorns psiquiàtrics", i després de constatar que la sentència obliga l'hospital a fer-ho, ha lamentat que no es tingui en consideració l'amor del pare, en les seves paraules.