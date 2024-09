Joan Garriga (Vox) a Junts: el seu "xantatge permanent" perjudica Catalunya

Creu que el govern d'Illa és el "més car de la història de Catalunya"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha retret a Junts que el seu "xantatge permanent" al govern de Pedro Sánchez perjudica tots els catalans i els dona molt mala imatge, i ha sostingut que és una pena que tant el PSOE com el PP hi cedeixin.

"És que són molt pesants, i el que volen és destruir Espanya. Miriam Nogueras va al Congrés sempre amb una actitud molt amenaçadora i ens dona molt mala imatge als catalans", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per Garriga, les relacions entre Catalunya i Espanya estan tan malament "quant a convivència, quant a unitat, quant a prosperitat, per culpa d'aquests xantatges permanents d'aquestes perifèries", posició que ha mantingut en preguntar-li per les comissions sobre els atemptats gihadistes del 17A a Barcelona i Cambrils (Tarragona) que s'aprovaran aquest dijous al Congrés, les quals ha defensat per, textualment, perseguir l'islamisme que perpetra atemptats i mata persones.

"EL GOVERN MÉS CAR"

En preguntar-li pel nou executiu català del socialista Salvador Illa, Garriga ha criticat que, a parer seu, es tracti del "Govern més car de la història de Catalunya" en desplegar dues conselleries noves, la de Política Lingüística i la d'Esports.

També ha retret al PSC haver continuat amb l'independentisme d'ERC en seguir la línia de l'anterior Govern: "Els pressupostos se'ls recolzaven junts i les lleis se les recolzaven junts, també. Aleshores, tenim continuisme amb el separatisme en totes les polítiques".

D'aquesta manera, ha assenyalat que el panorama que ha deixat el Govern després de dos mesos de mandat "és molt nefast", i sobre la possibilitat d'arribar a acords amb el PSC en alguns àmbits, ha indicat que si bé la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els va assegurar que s'acabaria el cordó antidemocràtic, textualment, veu el PSC esclau dels seus pactes.