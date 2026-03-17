Joan Garriga (Vox) espera que el PSOE "no es vengui" a ERC i no cedeixi amb la recaptació de l'IRPF

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reiterat l'oposició del seu grup a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, que es debatran i votaran divendres, i ha indicat que esperen que "el PSOE no es vengui un cop més als separatistes, en aquest cas a ERC, i que no cedeixin a les exigències de recaptar l'IRPF".
"Esperem que no tirin endavant, que no tinguin prou suport i que sí que es puguin tirar endavant les esmenes a la totalitat", ha sostingut sobre els comptes de la Generalitat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts.
Garriga ha afirmat que el projecte de pressupostos acordat entre el Govern i els Comuns respon a la mateixa línia que els acordats el 2023 --i actualment vigents--, "però perjudicant l'accés a l'habitatge, la protecció de les famílies i les infraestructures".
Vox --a més de Junts, ERC, el PP, la CUP i AC-- ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos, que es debatrà i votarà conjuntament amb la resta d'esmenes divendres al matí en el ple després d'intervenir també la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
VAGA DE PROFESSORS
D'altra banda, Garriga ha valorat que els professors que s'oposen a l'acord assolit entre la Generalitat i CCOO i la UGT "han dit la veritat, que no els representa, que és una estafa i que estan al límit".
En aquest sentit, ha demanat fer costat al sector educatiu, en vaga aquesta setmana a Catalunya, i promoure un model "amb menys ideologia, més salari, menys burocràcia i, per descomptat, tornar-los l'autoritat i que la puguin exercir dins l'aula".