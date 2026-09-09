Joan Garriga (Vox) espera que "cessi o dimiteixi" Parlon després de la sortida de Trapero

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat que espera que "cessi o dimiteixi" la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, després de la sortida del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que ha presentat la dimissió aquest dimecres.
En una anotació a X recollida per Europa Press Garriga ha lamentat que "la seguretat no millora, va a pitjor i fa pànic".
També ha recordat que, a més de la dimissió de Trapero, la setmana passada va plegar del càrrec el secretari general de la Conselleria d'Interior, Tomàs Carrión.