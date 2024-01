Joan Garriga (Vox) sobre els delictes que recull l'amnistia: "Hi posaran el Codi Penal sencer"

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat que, a parer seu, cada vegada es vulguin posar més delictes a la llei d'amnistia: "Hi posaran el Codi Penal sencer per afavorir els colpistes separatistes".

En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, Garriga ha acusat els socialistes i independentistes d'intentar "eludir l'acció de la justícia i dels tribunals" amb la llei d'amnistia que es votarà aquest mateix dimarts a la tarda al Congrés.

Així mateix, ha confiat que el cas Voloh, causa en la qual Vox és acusació particular, serveixi per posar fi als "deliris de grandesa de Puigdemont, que vol entrar per la porta gran quan hauria d'entrar per la porta de la presó".

ILLES BALEARS

D'altra banda, Garriga ha evitat valorar la situació del grup parlamentari de Vox a les illes Balears després de l'expulsió del president del Parlament, Gabriel le Senne, i la líder del partit, Patricia de las Heras, per part dels cinc parlamentaris de la formació.

Així, ha apuntat que les valoracions les ha de fer la direcció estatal de Vox, tot i que ha afirmat que "hi ha persones que s'equivoquen i venen a servir-se de la política".