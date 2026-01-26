Joan Garriga (Vox) demana "responsabilitats penals" i polítiques per la situació de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Reclama la dimissió del ministre Óscar Puente i els consellers de la Generalitat implicats
BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha demanat "responsabilitats penals" i polítiques pels talls i incidències a la xarxa de Rodalies durant l'última setmana i ha reclamat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i els consellers de la Generalitat implicats.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la cambra catalana, en la qual ha recordat que la seva formació ha presentat querelles contra el president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, i l'expresidenta Isabel Pardo de Vera.
"No pot passar ni un dia més amb aquests governs que tenen una gestió criminal dels serveis públics", ha afirmat.
Segons Garriga, s'està produint una "manca d'inversions" a la xarxa ferroviària no només a Catalunya sinó en el conjunt de l'Estat i ha assenyalat que, a parer seu, els responsables d'això són els directius d'Adif i Renfe.
"També en són responsables, evidentment, i els principals són els que han nomenat i mantenen aquests directius", ha dit, en referència al PSOE, Sumar, Junts i ERC.
A més a més, ha afegit que la situació de Rodalies "no és un tema de competències, perquè que la Generalitat de Catalunya tingui competències no garanteix que les coses vagin bé" i ha afirmat que un exemple d'això és l'educació que, segons diu, està enfonsada.