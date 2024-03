Joan Garriga (Vox) demana "podar" el 30% de la despesa prevista en el projecte de pressupostos

Reclama una "gran rebaixa fiscal eliminant tot el que sobra"

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reclamat "podar" el 30% de la despesa prevista en el projecte de pressupostos del Govern per al 2024, l'equivalent a 12.000 milions d'euros, que segons ha explicat, és el que va recaptar la Generalitat en IRPF el 2023.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament en el qual es debaten les sis esmenes a la totalitat als comptes --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP--, i després que el Govern no ha aconseguit ara com ara els suports suficients per tirar endavant els pressupostos, ja que només compta amb el suport de PSC-Units i ha reunit 66 dels 68 vots necessaris.

Garriga ha dit que uns pressupostos aprovats per Vox permetrien "una gran rebaixa fiscal, eliminant tot el que sobra, que és molt".

El portaveu de Vox ha dit que el seu partit defensa uns "pressupostos que estiguin centrats en les competències que, moltes vegades desgraciadament", té la Generalitat: seguretat, educació, salut, infraestructures, treball, habitatge, natalitat i família.

PRESSUPOSTOS A TEMPS

Garriga ha criticat que un any més els pressupostos de la Generalitat es debaten amb l'exercici iniciat i ha lamentat que en els últims 11 anys només en un hi ha hagut comptes aprovats abans d'iniciar-se.

"És per això que podem confirmar que la Generalitat de Catalunya és una de les pitjors institucions de la nostra regió de Catalunya. I no és culpa de Madrid", ha dit.

Ha aconsellat al Govern i al PSC que per poder-los aprovar a temps, els comencin a treballar "abans" i ha dit que ho haurien de fer a partir de l'agost.