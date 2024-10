Joan Garriga demana a Junts que doni suport a una moció de censura a Sánchez

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha demanat aquest dimarts a Junts que doni suport a una moció de censura del PP contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, després que la presidenta de Junts, Laura Borràs, digués que no descartava "absolutament res", preguntada per un possible suport de la seva formació a una moció.

"Vull aprofitar per donar un missatge a Junts: que no siguin còmplices de la corrupció de Sánchez, que no siguin còmplices d'una banda criminal, que no siguin el salvavides del PSOE i de Sánchez i donin suport a una moció de censura per convocar immediatament eleccions generals", ha declarat en una roda de premsa al Parlament.

"Toca mullar-se, el tema és urgent", ha instat, alhora que ha assegurat que Vox està a favor d'una moció de censura, textualment, amb qui sigui i ha qüestionat si Junts està per la tasca.

Preguntada aquest mateix dimarts en una entrevista sobre si Junts donaria suport a una possible moció de censura del PP, Borràs ha afirmat: "No descartem absolutament res. Els nostres vots no es poden donar per fets en cap cas".

Garriga ha qualificat les paraules de Borràs com "les típiques frases d'un polític professional que no diu res".

"Sí o no, el tema és molt greu: Sánchez sí, Sánchez no; corrupció sí, corrupció no. Necessitem que es mullin", ha afegit.