Joan Garriga (Vox) demana a Illa fer "directament" la tercera pista de l'Aeroport del Prat

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, fer "directament" la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, després d'anunciar-se que el Govern reactivarà la comissió tècnica entre la Generalitat i el Govern central per modernitzar la infraestructura aeroportuària.

En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts, Garriga ha demanat així deixar les excuses que, per ell, suposa la comissió tècnica, la qual ha titllat de "pilota cap endavant per veure si fa un altre comitè per analitzar les possibles solucions".

El portaveu ha defensat connectar internacionalment Barcelona amb Amèrica i ha criticat: "Per descomptat, per culpa del separatisme i del socialisme que han estat governant plegats molts anys a Catalunya, no s'ha fet".

Així mateix, ha sostingut que "és una obra que està pagada, que està provisionada per Aena a través de les taxes turístiques dels viatgers" i ha acusat els governs de la Generalitat de no executar-la.

TOSSA DE MAR

D'altra banda, Garriga ha criticat l'arribada temporal de 200 persones sol·licitants d'asil a Tossa de Mar (Girona): "Volem saber qui entra, com entra i per fer què".

"És com si a Barcelona ciutat hi poséssim 50.000 il·legals en un dia, és terrible, és totalment inassumible", ha dit Garriga, que ha reiterat que demanaran la compareixença del delegat del Govern central i de l'alcalde de Tossa de Mar en la comissió d'Interior del Parlament.