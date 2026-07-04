Joan Garriga (Vox) demana "dimissions immediates" per l'incendi a La Bisbal (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, és la màxima responsable de l'incendi iniciat aquest divendres a La Bisbal d'Empordà (Girona) i ha dit que demanaran "dimissions immediates".
En declaracions aquest dissabte des de Malgrat de Mar (Barcelona), ha lamentat "profundament" els efectes d'aquest incendi que, diu, suposa una gran pèrdua patrimonial i ha expressat el seu agraïment als cossos d'emergències pel seu treball.
Ha assenyalat que l'actuació que va donar origen a l'incendi (els treballs amb una radial en una carretera) no és culpa d'un treballador, "és culpa de l'empresa concessionària i de la Generalitat de Catalunya, que és la responsable directa de la concessió".
Garriga ha criticat que les responsables d'aquests incendis "són les polítiques europees" que, afegeix, han aniquilat el camp i fan que la zona forestal ampliï la seva capacitat i sigui cada vegada més gran.
En aquest sentit, ha assenyalat que la "ideologia progre" impedeix que es facin més tallafocs i s'actuï sobre el mitjà natural per netejar-ho i evitar l'expansió d'aquest tipus d'incendis.