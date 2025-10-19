Joan Garriga (Vox) demana als ajuntaments que "diguin prou" davant de les classes d'àrab en escoles

GIRONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha exigit a la Generalitat de Catalunya que paralitzi la implantació del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) en centres escolars i ha demanat als ajuntaments, AMPAs i famílies que "es plantin i diguin prou".
Ho ha dit aquest diumenge al migdia en declaracions als mitjans davant de l'escola Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols (Girona), on ha criticat les classes d'àrab que es duen a terme en aquest i altres centres educatius perquè "són espais on adoctrinen als nens".
Segons Garriga, aquest programa està finançat pel Govern del Marroc, plantejat per professors escollits pel Govern del Marroc i "controlat per la Fundació Hassan II".
Per a ell, és "un autèntic perill posar catifes a l'avanç de l'islamisme" i veure com, al seu judici, augmenten les mesquites i la cultura marroquina a Catalunya.
"I si algú vol que en les classes es pugui fer aprenentatge de cultura marroquina i llengua àrab, que es vagi al Marroc", ha afegit.