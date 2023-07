Joan Garriga (Vox) defensa votar sobre il·legalitzar el partits independentistes preguntat pel PNB

Lamenta que la governabilitat d'Espanya depengui de Junts, "un partit de colpistes"



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reivindicat la seva proposta de consultar als ciutadans en referèndum sobre si reformar la llei de partits per il·legalitzar els independentistes, preguntat pel rebuig del PNB a negociar sobre un govern del PP amb Vox.

"Considerem que els partits separatistes no pensen mai en el conjunt d'Espanya, i per això una de les nostres propostes estrella és consultar als espanyols si il·legalitzar els partits que trenquen la nostra sobirania", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, preguntat per aquesta negativa.

Sobre si creu aleshores que caldria il·legalitzar el PNB, ha respost que no li correspon dir si és o no un partit a il·legalitzar, sinó que --ha dit-- ho farien els tribunals conforme a la llei que sortís del resultat d'aquest referèndum: "No em toca a mi dir si toca il·legalitzar-ne un o altre".

"UNA PENA" DEPENDRE DE JUNTS

També ha dit que és "una pena" que la clau de la governabilitat a Espanya la tingui Junts, que amb 7 diputats pot ser decisiu per facilitar un govern de coalició PSOE-Sumar.

"Una pena que el Govern d'Espanya depengui d'un partit de colpistes i d'una persona que està fugida de la justícia i que es creu més que els altres, i no vol comparèixer davant els tribunals com un ciutadà més", ha afegit.