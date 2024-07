Joan Garriga (Vox) defensa la ruptura amb el PP i no estar en política "per tenir cadires"

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha defensat aquest dissabte la ruptura dels seus governs autonòmics amb el PP per l'acollida de menors immigrants procedents de Canàries, al·legant que el partit no està en política "per tenir cadires".

"Això és el que potser el Partit Popular no ha entès; nosaltres estem en política per una altra cosa, no per tenir cadires, sinó per defensar conviccions", ha expressat en una atenció als mitjans durant l'homenatge a Barcelona organitzat per S'ha Acabat! al regidor d'Ermua assassinat per ETA, Miguel Ángel Blanco.

Garriga ha comparat la posició de trencar aquests governs amb l'"exemple que va donar Miguel Ángel Blanco de defensa de principis, de coherència, fins i tot amb renúncies personals".