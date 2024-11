Joan Garriga (Vox) sobre la dana: "El canvi climàtic no mata, mata la mala gestió"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha cridat a actuar sobre el curs dels rius per evitar inundacions i retenir aigües: "El canvi climàtic no mata, mata la mala gestió".

Ho ha dit en el seu torn de rèplica durant el ple del Parlament després de comparèixer el president de la Generalitat, Salvador Illa, per explicar la gestió del Govern de la dana a Catalunya.

Ha afirmat que a Espanya gairebé 3 milions de persones viuen en zones inundables: "El clima és el que és i la geografia és la que és", i ha subratllat la necessitat de tenir preses i dics per evitar inundacions i aprofitar l'aigua per quan no plou.

"Mata no avisar la població, mata no enviar al minut u l'exèrcit, mata dificultar la feina dels voluntaris i no organitzar-los i dir-los feixistes, i mata paralitzar els successius governs del bipartidisme pel seu fanatisme climàtic", ha expressat.

També ha demanat a Illa abandonar "el seu progressisme ecologista" i prendre decisions per controlar l'aigua, a més de, textualment, deixar de malgastar en altres coses i invertir en infraestructures.