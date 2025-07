Joan Garriga critica el viatge d'Illa a la Xina, un país que genera "competència deslleial"

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat el viatge a la Xina del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha definit com unes vacances pagades pel contribuent en les quals s'oblida de revertir el perjudici a les empreses catalanes per la "competència deslleial" d'aquest país.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha carregat contra la decisió d'obrir una Delegació del Govern a Pequín que no tindrà "cap funció", i ha afegit que Vox ha registrat unes preguntes parlamentàries sobre el cost del viatge.

Ha dit que les empreses xineses "venen productes molt barats perquè reben subvencions directes del govern comunista i indirectes en forma de préstecs" i que aquest país maltracta els seus treballadors i contamina molt.

Garriga ha lamentat que Illa no critiqui aquestes "injustícies" en defensa de les corporacions catalanes.

PRIMER ANY D'ILLA

El portaveu de Vox ha qualificat de "fracàs" el primer any del govern d'Illa perquè creu que ha suspès a l'hora de garantir la seguretat i l'ordre, en la unitat i la igualtat dels catalans i per aconseguir un habitatge assequible, en les seves paraules.

"No afronten el problema d'arrel: que la immigració il·legal causa inseguretat", i ha afegit que aquesta continuarà sent l'obsessió de Vox en un moment en què els preus no paren de pujar i els impostos també, però no els sous, ha dit.

També ha afirmat que té "zero esperança" respecte als pressupostos de la Generalitat, i ha conclòs que el govern d'Illa és de bones paraules però continua representant el mateix separatisme, la inseguretat, la manca d'habitatge i mala gestió que abans, textualment.