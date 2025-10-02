Joan Garriga (Vox) critica que se suspengui el ple per la Flotilla: "Sabien on anaven"

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat que la Mesa del Parlament hagi acordat la suspensió del ple d'aquest dijous, per la retenció i l'assalt de la Global Sumud Flotilla, i la detenció de la diputada de la CUP Pilar Castillejo: "Sabien on anaven i només s'han dedicat a fer-se fotos i 'selfies' i a fer-se les víctimes", ha afirmat.
Ho ha dit en una breu atenció als mitjans a la cambra, en què ha considerat que aquesta decisió és un escàndol: "Mentrestant, els catalans del carrer treballant, treballant per arribar a final de mes, per poder pagar la hipoteca i per poder mantenir les seves famílies".
També ho ha definit com un acte d'hipocresia per part de la resta de grups que hi han donat suport perquè "volen anar a fer caritat a 3.000 quilòmetres" i no al Parlament, on ha dit que hi ha moltes dificultats dels catalans a abordar.