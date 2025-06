Joan Garriga (Vox) critica "l'empadronament fraudulent" a Palafrugell (Girona)

GIRONA 7 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha criticat "l'empadronament fraudulent" a Palafrugell (Girona) i una islamització creixent al municipi, textualment.

"És un autèntic escàndol que l'Ajuntament empadroni sense demanar el contracte de lloguer, títol de propietat ni consentiment del propietari", ha dit aquest dissabte en unes declaracions als mitjans, juntament amb el diputat del partit per Girona, Alberto Tarradas, i la regidora al municipi Adela García.

Ha assegurat que aquest sistema "només afavoreix l'ocupació il·legal i la immigració irregular" i ha anunciat que Vox registrarà una iniciativa parlamentària per acabar amb aquest empadronament fraudulent i exigir a l'Ajuntament de Palafrugell el compliment de la llei.

Garriga ha criticat també una islamització creixent al municipi: "Si no actuem, el 2050 la majoria a Palafrugell serà musulmana. A nosaltres no ens agrada".

Ha afirmat que aquesta evolució suposa un risc per a la seguretat i la identitat cultural del poble, i ha dit que des de Vox defensen les tradicions com les sardanes i les havaneres, "no la Festa del Be".