Joan Garriga (Vox) crida a la mobilització contra la "islamització i immigració" a Catalunya

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha fet una crida a la mobilització contra la "islamització i immigració massiva" que, al seu judici, pateix Catalunya.
En declaracions als mitjans després de visitar Sant Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa (Barcelona), ha alertat de la "transformació profunda i perillosa" que està experimentant la comunitat, de connivència amb el PSC, Junts i ERC.
Ha sostingut que aquests canvis demogràfics són una amenaça per a la identitat, la cultura i la llibertat de les dones i ha denunciat la intenció del Govern de "imposar" menús halal a les escoles.
"Des de Vox no permetrem que s'imposi una sharia gastronòmica en els col·legis", ha afirmat Garriga, que ha anunciat que el partit presentarà iniciatives en tots els ajuntaments de Catalunya per prohibir aquesta pràctica.
Finalment, ha acusat a Junts de ser els "principals responsables de la islamització" i els ha retret haver preferit alinear-se amb l'esquerra a aprovar la proposta del seu partit en el Congrés per prohibir el burca i el niqab.