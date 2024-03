Joan Garriga (Vox) creu que els pressupostos demostren que "sense Illa (PSC) no hi ha Aragonès"

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha considerat aquest dimarts que els pressupostos de la Generalitat per al 2024 demostren que "sense Illa (PSC) no hi ha Aragonès, i sense socialisme no hi ha separatisme".

Garriga ha afirmat que "separatisme i socialisme governen junts al Congrés i al Parlament també amb l'ajuda inestimable de Junts", ha expressat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Ha criticat textualment que l'acord per als comptes catalans del 2024 arriba tard i malament, i assenyala la Generalitat per ser una institució "de les més impresentables" perquè, segons ell, es poden pactar els pressupostos abans.

"Estem en mans de comunistes que el que fan és perjudicar la nostra economia", ha retret Garriga, que ha criticat algunes partides destinades a mesures amb perspectiva climàtica i de gènere.

INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES

El portaveu de Vox s'ha mostrat a favor de projectes com el complex turístic del Hard Rock al Camp de Tarragona, pel qual ha considerat que l'executiu català no ha de destinar "ni un sol duro".

També ha reclamat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat per no perdre "grans oportunitats" i la continuïtat de la via B-40 que, al seu parer, és imprescindible per a la mobilitat a l'àrea del Vallès (Barcelona).

"Considerem que Catalunya té moltes faltes d'infraestructures i que la gran culpable d'aquesta falta és la paralització permanent que fa la Generalitat", ha reclamat.