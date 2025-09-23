Joan Garriga (Vox): Cedir competències en immigració a Catalunya "atempta contra la unitat"

Assegura que el partit creix "sobretot" entre els votants socialistes
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que una hipotètica cessió de competències en immigració a Catalunya "atempta contra la unitat i la igualtat de tots els espanyols", en referència a la votació aquest dimarts al Congrés sobre la qüestió.
"És un perill donar competències en immigració a qui considera que són estrangers a casa nostra un basc o un andalús", ha afirmat en una roda de premsa a la cambra catalana.
ENQUESTES
En relació amb l'enquesta de 'La Vanguardia' publicada diumenge, Garriga ha dit que Vox creix "sobretot" entre els votants socialistes que se senten traïts pel PSC i pel PSOE, segons ell.
Ha afegit que Vox "no té sostre" i que representa una alternativa molt real i molt necessària, textualment.