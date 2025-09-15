Joan Garriga (Vox) avisa que "presentaran batalla" als tribunals contra les zones de baixes emissions

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha advertit aquest dilluns que el seu partit "presentarà batalla" als tribunals contra els ajuntaments que implementin o ampliïn zones de baixes emissions (ZBE).
En unes declaracions als mitjans, ha anunciat que Vox impulsarà una campanya informativa i una de recollida de signatures als municipis "afectats per la ZBE" i, a més, diu, presentaran recursos contenciosos administratius contra aquestes mesures.
Ha criticat que és una mesura "totalment antisocial que perjudica les famílies que, per exemple, volen portar els seus fills a l'escola amb el seu cotxe antic o aquells treballadors que no es poden canviar la furgoneta".
També ha apuntat que són una mostra de la "voluntat recaptatòria" dels ajuntaments que, en les seves paraules, perjudica els més humils.
Ha apuntat que, per tenir un aire més net, cal fer-ho "d'altres maneres, com s'ha demostrat a través del transport públic" i no de maneres que suposin limitar la llibertat dels ciutadans, textualment.