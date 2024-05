Joan Garriga (Vox) augura un "mal resultat" per a Catalunya si es confirmen els sondejos

Està convençut que Vox obtindrà "un gran resultat"



BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El número 3 per Barcelona de Vox a les eleccions catalanes, Joan Garriga, ha augurat un "mal resultat" per a Catalunya, per a la resta d'Espanya i per a Vox si es confirmen els primers sondejos després de tancar els col·legis electorals.

"Que l'esquerra o el separatisme, que en aquest cas són el mateix, governin o puguin sumar, seria una mala notícia per a tothom", ha declarat aquest diumenge als periodistes a la seu electoral de Vox a Barcelona.

Segons un sondeig de Sigma Dos per a 3Cat i per a RTVE, recollit per Europa Press, el PSC guanyaria les eleccions catalanes (37-40 diputats), seguit de Junts (33-36), ERC (24-27), el PP (9-12) i Vox (10-11).

Ha descrit la suma dels partits independentistes com un "drama", que a parer seu ja existeix en la societat i en les administracions.

Quant als resultats que el sondeig atorga a Vox, ha dit que estan il·lusionats: "Obtindrem un gran resultat i continuarem treballant per revertir aquestes polítiques de l'esquerra".