Joan Garriga (Vox) assegura que seria insensat sancionar les empreses que "van fugir" de Catalunya

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts que seria insensat sancionar les empreses que "van fugir legítimament del caos" a Catalunya durant el procés, després que el portaveu de Junts, Josep Rius, ha afirmat que el seu partit contempla que aquestes empreses puguin ser sancionades si no tornen.

En una roda de premsa aquest dimarts, el portaveu ha criticat la mesura que, segons ell, promouen "Junts, ERC i la seva ajuda inestimable del PSC i del PSOE".

Garriga ha justificat que "l'infern fiscal" que, a parer seu, existeix a Catalunya va propiciar el canvi de domicili d'aquestes empreses.

El portaveu també ha reclamat que la Generalitat està "fora de termini" per aprovar els pressupostos per al 2024, i ha assenyalat que Catalunya és una de les dues comunitats autònomes a Espanya que encara no ha aprovat els pressupostos d'aquest any.

Tot i així, ha considerat que ERC, el PSC i Junts estan negociant els fons per al 2024 i ha afegit que "el PSC és la crossa d'ERC i així s'està demostrant any rere any".

"PODAR" L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Garriga ha demanat "treure les tisores de podar com fa Milei a l'Argentina" per reduir la despesa en l'administració pública.

Ha afirmat que hi ha despeses prescindibles i que "són una autèntica agència de col·locació de polítics".