Joan Garriga (Vox) assegura que les incidències a Rodalies "estan generant un absolut caos"

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat que les incidències i talls que s'han produït a la xarxa de Rodalies durant l'última setmana "estan generant un absolut caos".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, en la qual ha afirmat que "el transport públic tant a Catalunya com a tot Espanya és un absolut despropòsit" i, segons ell, una mostra d'això és la incidència de dilluns al centre de control d'Adif que va provocar la suspensió temporal del servei.
"Això és tercermundista. Això és el pitjor. Una dimissió, no. Trenta dimissions", i ha retret al conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que, segons ell, hagi afirmat que hi haurà un punt d'inflexió.
Així, ha assenyalat quines són, a parer seu, les causes: "Malbaratar i no gastar en allò necessari, el que deien els enginyers, que és el manteniment. A Vox no estem disposats a normalitzar que els catalans tinguin por quan pugin a un tren i no sàpiguen si agafar aquest tren".
PRESSUPOSTOS
Sobre els pressupostos del 2026 a Catalunya, ha assegurat que "la Generalitat és una institució fallida" perquè des del 2023 no hi ha comptes.
"Són uns autèntics irresponsables", ha dit en referència al Govern, ERC i els Comuns, i els ha instat a convocar eleccions si no aproven uns comptes, textualment.