Joan Garriga (Vox) assegura que l'11 de Setembre "no és la diada dels catalans"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts que "l'11 de Setembre no és la diada dels catalans" i ha explicat que el seu partit no participarà en els actes institucionals.
En una roda de premsa al Parlament ha qualificat la celebració de la Diada de "guerracivilista" i ha afirmat que 'Els Segadors' és un himne violent que no representa el conjunt dels catalans, textualment.
També s'ha referit, en matèria de finançament, a la recaptació de l'IRPF per part de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ha considerat que "suposa un endarreriment per als catalans".
En aquest sentit, ha anunciat que Vox ha demanat la compareixença de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i ha criticat que suposarà un "infern fiscal".
"És un altre pas més per al cop d'estat separatista amb l'ajuda inestimable del PSC", ha criticat, i ha subratllat que quan Vox governi recuperarà la igualtat entre espanyols, en les seves pròpies paraules.
INICI DEL CURS ESCOLAR
També ha valorat l'inici del curs escolar: "Els pares no podem triar un projecte lingüístic", ha lamentat, després de reclamar que es pugui decidir entre l'ensenyament en català o en castellà.
A més a més, ha criticat el descens gairebé generalitzat en els resultats educatius, segons ell, i la manca de recursos: "Encara hi ha 900 barracons", ha destacat.
En relació amb la prohibició dels mòbils a escoles i instituts, ha retret al Govern "imposar un model per a tothom" ja que assegura que hi ha escoles privades que apliquen aquesta mesura des de fa 10 anys.