Joan Garriga (Vox) afirma que la dimissió de Trapero "evidencia el caos" d'Interior

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "evidencia el caos" de la Conselleria d'Interior la qual, assegura, està desbordada.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimecres, ha assegurat que Trapero "està abandonant un vaixell que va a la deriva i que s'està enfonsant, aquest vaixell es diu seguretat, i ell l'abandona de manera covarda", ha assenyalat.
Garriga s'ha mostrat d'acord amb la sortida de Trapero, però ha dit que qui ha de dimitir és la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon.
"El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la mateixa consellera Parlon pretenen vendre a l'opinió pública una falsa imatge de normalitat", la qual, ha dit, és falsa i molt diferent a la imatge de seguretat que perceben els veïns.
En aquest sentit, ha lamentat que les lleis penals "no són dures" i considera que s'ha de donar més autoritat a la policia per actuar contra la delinqüència.