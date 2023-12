Joan Garriga (Vox) afirma que acataran el que el TC digui sobre l'amnistia: "Sempre acatem"

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que acataran el que el Tribunal Constitucional (TC) digui sobre la Llei d'Amnistia als encausats en el 'procés' acordada pel PSOE amb Junts i ERC per a la investidura: "Nosaltres sempre acatem la llei".

Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press en referència a les intencions del seu partit de recórrer en empara al TC la tramitació de l'amnistia, i ha defensat combatre-la "amb tots els mitjans".

En aquest sentit, ha recordat que Vox preveu querellar-se contra els membres de la Mesa del Congrés i del Senat que admetin a tràmit la llei, així com contra el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Cal ser valent perquè ens juguem molt, ens juguem la democràcia".

En preguntar-li per la presència de banderes franquistes en les protestes contra la investidura de Sánchez i la llei d'amnistia en seus socialistes, Garriga ha contestat: "Ni em preocupa ni m'ocupa. Em preocupa el problema que tenim ara, no si en una manifestació de Ferraz una persona no pensa com jo".

Així mateix, ha demanat als partits del Parlament que condemnin la mort d'un home aquest dilluns a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) presumptament apunyalat per una dona: "Hem de condemnar tota la violència en l'àmbit domèstic".