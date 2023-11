Joan Garriga (Vox) acusa Sánchez de ser "el president més corrupte de la història d'Espanya"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de ser el "més corrupte de la història d'Espanya", després d'haver estat investit aquest dijous.

En una anotació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, el dirigent de Vox ha assegurat que, per a la investidura, Sánchez "ha hagut de comprar 14 vots de separatistes catalans a raó d'una amnistia i més de 1.000 milions d'euros per vot".

El socialista Pedro Sánchez ha estat reelegit aquest dijous president del Govern central després de superar una votació sense sorpreses en la qual ha obtingut el suport de 179 diputats del Congrés.