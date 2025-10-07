Joan Garriga (Vox) acusa a Illa de distreure en el DPG amb l'anunci de la Casa d'Acollida Palestina

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha titllat de previsible el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debat de Política General (DPG) d'aquest dimarts i ha afirmat que "ha distret l'atenció amb temes de Gaza".
Ho ha dit en una roda de premsa després de finalitzar el discurs d'Illa, després que el president hagi anunciat el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina que busca "acollir, cuidar i dignificar les estades temporals de persones palestines a Catalunya".
"El PSC diu que Catalunya va en marxa i Vox diu que Catalunya no marxa", i ha criticat també que Illa hagi defensat l'aplicació de la llei d'amnistia.
HABITATGE I IMPOSTOS
Sobre habitatge, àmbit en què el president ha centrat el seu principal anunci davant del ple, el portaveu de Vox ha criticat els preus i ha assegurat que l'habitatge "és més car des que governa el PSC".
Així mateix, ha titllat de falsos les dades macroeconòmiques que ha anunciat Illa, ha criticat la gestió de les infraestructures i ha defensat una baixada d'impostos.
El grup d'Ignacio Garriga defensarà també aquest dimecres en la continuació del Debat de Política General propostes en matèria de seguretat.