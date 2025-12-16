Joan Garriga sobre Revuelta: "Vox és implacable amb aquests casos de corrupció aliens"

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que Vox ja ha denunciat davant la Fiscalia les presumptes irregularitats a Revuelta amb els ajuts per la dana i ha sostingut que "Vox és implacable amb aquests casos de corrupció aliens" a la formació.
En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts i preguntat pel cas, Garriga ha criticat que s'assenyali "la possible corrupció d'una entitat que no forma part de Vox".
El portaveu ha assegurat que quan el partit es va assabentar de les possibles irregularitats va posar "les demandes pertinents per solucionar-les".
"Aquí Vox es mereix un titular de medalla en tots els mitjans de comunicació: Vox continua denunciant la corrupció tant del bipartidisme com de qualsevol entitat que el pugui envoltar", ha resolt.
L'organització juvenil afí a Vox i els dirigents de la qual estan lligats al partit està al punt de mira per la denúncia de l'expresident de Revuelta i assessor de Vox a Brussel·les, Arturo Villarroya, per "presumptes irregularitats, possible estafa en la destinació de fons i cobrament de quotes d'afiliació sense drets associats".