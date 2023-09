Joan Garriga celebra la "legitimitat com a acusació particular" de Vox contra els indults de l'1-O

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha celebrat que Vox té una "legitimitat com a acusació particular molt bona" i que, a parer seu, gràcies al partit s'han pogut perseguir aquests delictes.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona preguntat per la reunió que el Tribunal Suprem mantindrà dijous vinent 14 de setembre per estudiar els recursos presentats contra els indults que el Govern central va concedir el 2021 als condemnats per l'1-O.

"Estem orgullosos que Vox tingui dos recursos al Suprem per qüestionar aquests indults injustos al procés separatista i a aquests colpistes", ha sostingut Garriga, que ha assegurat que els han presentat per continuar fomentant la convivència, en les seves paraules.

Quant a l'amnistia, ha sostingut que si s'aprovés "seria reconèixer un fet inaudit, que és que la causa separatista i colpista era justa" i, a més, ha assegurat que no és constitucional perquè va contra els principis de legalitat i respecte a les sentències judicials, segons ell.

ENCAIX DE CATALUNYA

Finalment, ha lamentat les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimecres passat va defensar buscar un "encaix" al problema territorial de Catalunya.

"Catalunya no s'ha d'encaixar enlloc, Catalunya forma part d'Espanya i el que hem de fer és perseguir els separatistes perquè cessin en aquesta obstinació d'embolicar la història", ha resolt.