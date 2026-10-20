Joan Garriga diu que Vox garantirà "de qualsevol manera" les pensions

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts que garantiran "el pagament de les pensions" quan li han preguntat per les declaracions del portaveu econòmic del partit al Congrés, José María Figaredo, que alerten que el sistema actual està en perill d'extinció amb el govern de Pedro Sánchez.
"No estic per considerar la fallida de cap sistema, estic per confirmar el compromís de Vox que totes les pensions estan garantides quan governi la nació", ha destacat en la roda de premsa de la cambra catalana.
Confiat que obtindran un gran resultat en les eleccions generals del 29 de novembre, ha reiterat que tenen converses amb el PP per presentar-se junts al Senat, que tindran "altura de mires" i que no sap com acabaran.