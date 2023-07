Joan Garriga afirma que "Vox serà decisiu i es consolida" després dels primers sondejos

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox Barcelona i portaveu de la formació al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que "Vox serà decisiu i es consolida" l'espai que representen al Congrés després dels primers sondejos dels resultats electorals.

Ha agraït als funcionaris i als apoderats que hagin fet possible la jornada electoral, "quan tenien en contra molts mitjans que han intentat manipular el missatge" del partit, després que aquest diumenge no han deixat accedir TV3 a la seva seu de Barcelona en denunciar a la Junta Electoral Provincial (JEP) un reportatge del sobre Vox per suposadament vulnerar la neutralitat informativa.

Garriga ha manifestat estar convençut que el resultat de Vox en aquestes eleccions generals serà bo: "Podem configurar una nova majoria i podem influir per canviar les polítiques".