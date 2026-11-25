BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a Barcelona i portaveu del partit al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que Vox ha d'entrar al Govern central per "garantir la seguretat de les dones" i ha acusat aquest òrgan d'haver impulsat polítiques que no funcionen i han causat un increment de les agressions sexuals.
En unes declaracions als mitjans aquest dimecres a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, ha expressat la seva "condemna absoluta i rotunda" contra aquest tipus de violència, i ha assegurat que les dones estaran més segures amb Vox.
"Les polítiques progressistes, de molts punts liles, de polseretes que no funcionen, de bajanades ideològiques el que ens han portat és un increment per 3, del 300% més de les agressions sexuals des que governa Pedro Sánchez", i ha vinculat això a l'augment de la immigració.
OCUPACIONS I DESREGULACIÓ
També s'ha referit a l'ocupació il·legal d'habitatges, un àmbit en el qual, diu, tenen diferències amb altres partits, referint-se a la proposta del PP de desallotjar en 48 hores qui ocupi un habitatge: "La desocupació ha de ser immediata", ha defensat.
En relació amb les propostes del seu partit sobre la desregulació, ha destacat l'eliminació de la cita prèvia a l'administració, una "gran rebaixa fiscal" i una finestreta única per dur a terme tràmits.