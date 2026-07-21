Joan Garriga adverteix que interposaran querelles si el Parlament sanciona diputats de Vox

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha advertit que al seu partit "no li tremolarà el pols" a l'hora d'interposar querelles contra els responsables d'una possible sanció del Parlament contra ell mateix o altres diputats de Vox, després que la Comissió de l'Estatut dels Diputats hagi decidit traslladar a la Mesa una falta lleu de Garriga per incomplir el codi de conducta.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts ha criticat que aquesta proposta s'ha dut a terme amb "silenci i traïdoria" i assegura que a ell no li ha arribat cap procediment, per la qual cosa qualifica la situació com un autèntic escàndol.
"En volem estudiar fins l'última coma, analitzar-ne els fonaments jurídics, si és que existeixen, i delimitar totes i cadascuna de les responsabilitats legals que es puguin derivar d'aquesta absoluta cacicada", ha expressat.
El portaveu ha assegurat que l'aplicació d'aquesta falta lleu "demostra un cop més l'intent desesperat del separatisme i del PSC per fer callar Vox".
A Garriga li van aplicar una falta lleu per les seves declaracions sobre l'expresident Lluís Companys en la Junta de Portaveus després de l'acte en honor al Parlament l'any passat, i per acusar els socialistes de "gastar-se els diners en drogues i putes" en un ple el maig del 2025.