Joan Font (Bon Preu), Reconeixement a la Personalitat Cecot 2026

La patronal lliura 12 reconeixements més a empreses i entitats
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
El president i director general del grup Bon Preu, Joan Font, ha rebut aquest dijous el Reconeixement a la Personalitat Cecot 2026, en el marc de la 31 Nit de l'Empresa.
Han participat en l'acte el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès; el president de Cecot, Xavier Panés, i la la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, entre altres.
També han estat el president del Parlament, Josep Rull, i el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, entre altres.
Font ha mostrat el seu agraïment pel guardó i ha dit que els empresaris han d'explicar-se més: "No hem de rendir-nos a la demagògia i hem d'explicar les certeses i arguments que tenim".
Ha assegurat que a Bon Preu mai posaran franquícies "per explotar a la gent que acaba d'arribar treballant 24 hores al dia o vivint a la botiga", ni contractaran riders que treballen sense assegurança i per baixos sous, ja que ha dit que no són els treballs que necessita Catalunya.
D'altra banda, ha mostrat la seva preocupació pel futur de pilars de la societat com l'educació i la sanitat si no s'inverteix i que no "acabin com Rodalies".
Ha demanat que hi hagi acords de país amb "els quatre o cinc temes fonamentals del país i actuar ràpid".
EMPRESES I ENTITATS
Cecot ha lliurat altres 12 reconeixements a empreses i entitats centenàries, entre les quals estan els centenaris BJC-Fàbrica Electrònica Josa, Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Terrassa (Coact) i PR Stamp.
Els Reconeixements al Progrés Empresarial posen en valor iniciatives empresarials i trajectòries vinculades a diferents àmbits de transformació i contribució empresarial.
Les empreses reconegudes aquest any han estat Roca Group en la categoria d'Eficiència energètica i sostenibilitat; Smilics, en Transformació digital en la indústria; Columat, en Transformació digital en serveis; Culinarium, per Comerç Innovador, i Envio x Envio en Millor Iniciativa Empresarial.
També a Anudal Indústria, en el premi CaixaBank a la Pime Responsable; a Viena en el premi Vitaly a l'Empresa Saludable; a Grup Zanini per la Gestió del Talent, i a Fundació Catalunya Cultura, a la Contribució Col·lectiva.