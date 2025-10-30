Joan Estrada, nou president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Joan Estrada ha estat elegit com a nou president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre (Tarragona), informen la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona Província i Càmpings Tarragona en un comunicat aquest dijous.
Estrada és economista amb un postgrau en Comerç Internacional i Màrqueting, i actualment és administrador del Càmping Platja Cambrils (Tarragona), i compta amb una àmplia trajectòria professional com a director general d'una promotora immobiliària i gestora de camps de golf.
El nou president ha assenyalat que el sector del càmping "viu un moment extraordinari", tot i que ha assenyalat que té reptes com la regulació del turisme itinerant amb autocaravana, la lentitud administrativa en la tramitació urbanística i la promoció turística dels càmpings.