Joan Coscubiela sobre Trump: "També es va votar Hitler, i sembla que no estan tan lluny"

Assegura que el PSC li ha fet una oferta política que no ha acceptat: "No ho hauria entès"

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder de CCOO de Catalunya i exdiputat d'ICV i de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha valorat la investidura del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i ha afirmat: "També es va votar Hitler, i sembla que no estan tan lluny".

En una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest dimarts, Coscubiela ha criticat que Elon Musk fes "una salutació feixista" i ha assenyalat que la por psicològica explica processos polítics com el de Trump als EUA.

"La desigualtat creixent, la por al futur de molta gent, de vegades és una por basada en fets materials: la pèrdua de capacitat adquisitiva, habitatge, tot", ha assegurat.

GOVERN DE COALICIÓ

Preguntat per com valora el govern de coalició del PSOE i Sumar, Coscubiela ha destacat que "el principal encert ha estat demostrar que és possible fer polítiques econòmiques i socials que siguin, alhora, justes i eficients econòmicament".

"Les pujades del salari mínim interprofessional que s'han fet aquests tres anys són espectaculars, milloren la condició de vida de la gent. Encara queda molta gent penjada, però cal millorar la reforma laboral", ha afegit.

El principal error és, a parer seu, "no saber construir una alternativa més sòlida", i ha afirmat que la dificultat d'una governabilitat política és un aspecte que s'està produint a Espanya i arreu del món.

MILITÀNCIA POLÍTICA

Preguntat per si ha rebut alguna oferta del PSC per tornar a la política, Coscubiela ha assegurat que no l'ha acceptat: "Els meus no ho haurien entès. I jo potser tampoc no ho hauria entès".

"La meva etapa en política, que va ser de sis anys, va ser molt intensa. Van ser quatre anys de majoria absoluta del PP en plena crisi, va ser brutal. I dos anys després, no cal que ho digui, aquí, del 2015 al 2017, també va ser de molta intensitat, no sé si política o emocional, però ja n'hi ha prou", ha conclòs.

Així mateix, ha afirmat que actualment milita a Esquerra Verda: "Mantenen aquesta flama, que és feble, però que crec que és el que ens permetrà, en part, construir un projecte a Catalunya que tingui una clara aposta ecologista sense deixar de tenir un fil vermell", i ha dit textualment que els Comuns estan en un procés de pensament.

PROCÉS

Finalment, preguntat pel procés independentista, Coscubiela ha assegurat que el conflicte polític no s'ha resolt.

"És un conflicte que la història demostra que es pot governar, que es pot alleujar, però costa resoldre'l perquè té bases històriques profundes", ha afegit.

En aquest sentit, ha responsabilitzat el govern de Mariano Rajoy per la seva actitud, segons ell, absolutament irresponsable, i ha criticat "l'ús de les clavegueres de l'Estat contra el procés".