Joan Clos (Fiabci) critica que una regulació "naïf" no soluciona el problema de l'habitatge

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona i president de la Federació Internacional de Professions Immobiliàries (Fiabci), Joan Clos, afirma que "s'ha legislat de manera naïf, sense entendre com funciona realment el mercat", i que la regulació de preus o determinades reserves obligatòries d'habitatge protegit contreuen l'oferta sense resoldre el problema de l'accés".
Clos ha participat aquest dijous en el 7è Congrés Immosomni, celebrat a l'Hotel Montblanc de Barcelona i al qual han assistit representants del sector immobiliari, economistes i juristes, informen els organitzadors en un comunicat.
"El gran problema d'Espanya no és la demanda, és que falten habitatges", ha afirmat Clos, qui considera que la solució passa per incrementar l'edificabilitat i densificar les àrees metropolitanes per alleujar la pressió sobre les grans ciutats.
En la trobada també ha participat la presidenta del Col·legi d'Agents de Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), Montserrat Junyent; el president de FAI, José María Alfaro; la directora de Gesmar 2000, Gabriela Schneir, i l'administradora de finques Montse Bassas.
Alfaro ha defensat que el sector necessita "una veu única i transversal" capaç de traslladar propostes basades en dades objectives, mentre que Junyent ha reivindicat el paper social de l'agent immobiliari i ha demanat trencar alguns estigmes associats a la professió.
També ha intervingut el doctor per la Universitat de Barcelona i economista i Gonzalo Bernardos, qui ha alertat de la manca de professionalització i la baixa productivitat del sector.