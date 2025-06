Joan Clos: "Ni un euro públic ha d'anar a la construcció de l'habitatge"

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i exministre socialista d'Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos, ha afirmat que la construcció d'habitatge públic ha d'anar a càrrec del sector privat: "Ni un euro públic ha d'anar a la construcció de l'habitatge".

En una entrevista d'aquest diumenge a la tarda al diari 'Ara' recollida per Europa Press ha expressat que la construcció pública suposa immobilitzar el capital públic, fet que és una "barbaritat econòmica", i ha assegurat que la solució passa per concessions als privats, com així es va fer, segons ell, amb les autopistes.

"El concessionari que et faci el pis i durant uns anys --20, 30, 50 o 80-- es garanteixi cobrar els 700 euros de lloguer. La dificultat financera radica en el fet que bona part dels que tenen dret a un habitatge protegit no poden pagar 700 euros, només 200, 300 o 400", ha dit, i ha expressat que, textualment, els diners públics han d'invertir-se a finançar aquesta diferència.

Preguntat per l'eliminació de 10.000 pisos turístics a Barcelona, ha assegurat que aquesta mesura no resol el problema de l'habitatge "de cap manera" i la veu més com, en les seves paraules, una mesura d'urgència per aconseguir un impacte.

Sobre el paper del Govern per solucionar el problema de l'habitatge, ha apuntat que a Catalunya el problema "no és de 50.000 habitatges, és d'un milió i mig", en referència a la promesa de l'executiu català de construir 50.000 pisos públics fins al 2030.