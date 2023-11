Joan Clos considera que Jordi Hereu "té la sensibilitat per entendre el món de l'empresa"

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i exministre socialista d'Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos, ha considerat aquest dimarts que el també exalcalde i nou ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, "té experiència política i també té la sensibilitat per entendre el món de l'empresa".

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assenyalat que, en l'àmbit empresarial, "està molt bé que Catalunya hi pugui tenir una veu, no és imprescindible però sí que és important", i ha situat la modernització de la indústria com una tasca a fer.

"Estem davant d'una persona que li pot donar aquest toc a la indústria del nostre país perquè no perdi l'ambició i, si pot ser, la incrementi", ha recalcat Clos, que ha valorat com una anècdota, textualment, que el PSC hagi passat a tenir un ministre en comptes de dos.