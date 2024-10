La JNC investigarà el presumpte assetjament d'un militant de Sant Cugat

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha afirmat aquest dimarts que traslladarà a l'òrgan disciplinari intern el presumpte assetjament d'un dels seus militants a una regidora de la CUP de Sant Cugat (Barcelona).

Així ho ha assegurat la secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, en un missatge a X recollit per Europa Press: "Aquests fets no representen la JNC i així ho he traslladat personalment a la regidora de la CUP Sant Cugat".

La regidora de la CUP Ariadna Sierra es va referir aquest dilluns en el ple municipal al presumpte assetjament i comentaris masclistes per part del militant de la JNC Josep Arcas, en al·legar que, entre altres accions, li va portar condons per, textualment, evitar que es reproduïssin.

En unes declaracions a Europa Press, Sierra ha admès que no està estudiant emprendre accions legals i que la seva intervenció va ser "fruit d'un desgast que no podia continuar tolerant".

Així mateix, ha confirmat que Urroz s'ha posat en contacte amb ella aquest dimarts per explicar-li les accions que emprendran des de la JNC i ha celebrat que tinguin els protocols per abordar-ho.

"SILENCI" DE L'ALCALDE

Sierra ha lamentat que la resposta de l'alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), es limités a un "en prenem nota" i, textualment, no pogués ser més contundent, i ha defensat que és important responsabilitzar-se'n.

D'altra banda, el primer secretari de la CUP, Non Casadevall, també ha criticat que "hi ha un silenci molt ensordidor per part de l'alcalde", en una entrevista a TV3.

"La resposta ha estat molt tèbia, entenem nosaltres. I, d'altra banda, perquè és un exemple molt clar del que passa a les dones quan es posen en política, quan ocupen espais de poder, que són jutjades, que són castigades i que són més perseguides que els homes", ha afegit.