JJpD es desmarca de les concentracions contra l'amnistia davant els tribunals

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

L'associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha assenyalat aquest dimarts que no anirà a les concentracions de protesta contra la llei d'amnistia que s'estan convocant davant els tribunals i les seus de partits polítics perquè volen "mantenir una imatge d'imparcialitat i neutralitat" que aquests actes "no garanteixen".

JJpD ha indicat que la seva decisió de "no assistir-hi" es basa en que "la defensa de la separació de poders exigeix mantenir una imatge d'imparcialitat i neutralitat que aquests actes no garanteixen", segons ha traslladat en un missatge a X, recollit per Europa Press.

A més de les manifestacions organitzades les últimes setmanes per partits polítics i entitats civils contra l'amnistia pactada pel PSOE i els partits independentistes catalans, el deganat dels jutjats de Sevilla ha difós l'anunci d'una concentració aquest dimarts al migdia davant l'Audiència Provincial sevillana per a jutges, fiscals, advocats o procuradors.