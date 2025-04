JJpD demana a les CCAA que cooperin en la reforma judicial després que el PP va abandonar la Sectorial de Justícia

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -

L'associació Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha demanat a les comunitats autònomes "que no abandonin l'administració de justícia" i que, davant del canvi legislatiu que suposa la llei d'eficiència de la justícia, "cooperin" perquè la reforma sigui possible i millori el servei als jutjats.

Així ho ha expressat el portaveu de l'associació judicial, Edmundo Rodríguez Achútegui, que ha fet aquesta petició un dia després que els consellers de les set comunitats del PP amb competència en justícia van abandonar la Conferència Sectorial de Justícia celebrada a Barcelona i en la qual es volia coordinar la posada en marxa dels Tribunals d'Instància.

"És essencial la coordinació entre comunitats autònomes, Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri Fiscal", ha sostingut Rodríguez en un comunicat, en què insisteix que el canvi organitzatiu que suposa la posada en marxa dels tribunals d'instància requereix harmonització de criteris per "fer un millor servei als professional del dret i a la societat".

Al fil, ha assenyalat que "de reformes legislatives n'hi ha hagut sempre" i que "davant de reptes tan importants" com aquesta llei "que persegueix millorar l'eficiència del treball judicial i racionalitzar la seva organització", "no sobra cap administració".

El portaveu de JJpD també ha reclamat que "siguin les que siguin les diferències", els "obligats" a gestionar aquests canvis seguin a dialogar i coordinin les seves polítiques, perquè en la seva opinió "la societat necessita una administració de justícia més àgil i dinàmica, que resolgui amb promptitud i qualitat les seves peticions de tutela judicial".

"Tots els col·lectius afectats, des de la judicatura, lletrats de l'Administració de Justícia i funcionaris públics, tenim la responsabilitat de tirar endavant una reforma que pot millorar un servei públic essencial com el que prestem a l'administració de justícia", aprofundeix Rodríguez.

Encara que, per això, considera que es necessita que els territoris "no abandonin la seva responsabilitat" i "superin les seves discrepàncies", abordant polítiques comunes que persegueixin que els tribunals d'instància "actuïn amb plena efectivitat com més aviat millor".

"L'horitzó comú que hauríem de perseguir és atendre amb diligència i eficàcia les demandes que les professions jurídiques plantegen als tribunals en representació dels que reclamen tutela judicial efectiva", ha conclòs el portaveu de JJpD.