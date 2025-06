JJpD decideix no sumar-se a la vaga de jutges i fiscals per les reformes del Govern central en matèria de justícia

L'associació creu que la llei del Govern central no malmet l'estat de dret ni afecta la independència judicial

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Secretariat de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha anunciat aquest dissabte que la seva associació acaba de consultar les persones associades i un 76% ha rebutjat sumar-se a la vaga que convoquen altres associacions judicials i fiscals per les reformes que prepara el Govern central per a l'accés a les carreres judicial i fiscal.

Segons el portaveu, les raons que es presenten per justificar la vaga no concorren perquè el projecte de llei anunciat pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños "no malmet l'estat de dret ni afecta la independència judicial".

El magistrat ha mostrat el seu respecte per totes les persones que decideixin sumar-se a la vaga, però sosté que "el projecte de llei, que té aspectes positius, negatius i millorables, no atempta contra el nostre estat de dret ni qüestiona la independència judicial".

Així mateix, ha afirmat que "com en tot projecte de llei, contempla previsions que mereixen crítica, com és la manera en què està prevista l'estabilització de jutges i fiscals substituts". Sobre aquest punt, ha sostingut que "s'haurien d'excloure els juristes que no tenen aquesta condició, ja que es tracta de posar fi a un problema d'abús de temporalitat".

AMPLIAR L'ANTIGUITAT EXIGIBLE

Per la seva banda, Rodríguez Achútegui creu que s'ha d'ampliar l'antiguitat exigible per participar, promocionar la incorporació d'aquests professionals pel quart torn, garantir que el tribunal seleccioni amb rigor i, sobretot, que "en cap cas es vegin afectats els drets dels que ja formen part de la carrera judicial".

No obstant això, Rodríguez considera que aquests aspectes criticables "no trenquen l'estat de dret, ni disminueixen la independència judicial" i insisteix que "s'hi podrà estar a favor, en contra o defensar canvis en la regulació, però no es pot afirmar que el projecte de llei propiciï els riscos que alguns denuncien".

El portaveu de JJpD ha recordat que "el projecte també contempla previsions raonables, com els intents de garantir igualtat d'oportunitats en el procés de selecció dels que opositen a judicatura o fiscalia, per facilitar mitjançant beques suficients i d'àmplia durada la superació de barreres econòmiques que pateixen les famílies amb menys recursos".

VALORA QUE S'ENREGISTRIN ELS EXÀMENS ORALS

També ha valorat la "transparència" que suposa l'enregistrament dels exàmens orals o la recuperació d'una prova pràctica que es va suprimir anys enrere i que es continua exigint per aconseguir l'especialització en matèria contenciosa, laboral o mercantil en la carrera judicial, prova que hi ha a tot Europa i es manté en els alts cossos de l'administració pública, com a l'Advocacia de l'Estat, registradors o notaries.

Segons Rodríguez també és un pas endavant que el Centre d'Estudis Jurídics, que actualment s'ocupa de la formació contínua de la fiscalia, forenses o al cos de lletrats de l'Administració de Justícia, pugui preparar gratuïtament els que vulguin opositar a la carrera judicial o fiscal, incorporant l'ensenyament públic als actuals sistemes de preparació.

Rodríguez Achútegui postil·la que en el projecte es fan "passos democratitzadors", com reconèixer la possibilitat de vot telemàtic amb supressió del vot delegat o incorporar representants de la societat civil la Comissió d'Ètica Judicial. D'altra banda creu que també millora el procés de selecció pel quart torn, suprimeix la previsió inicial de trasllat forçós i disposa la desaparició de la fase de substitució i reforç a l'Escola Judicial".

"Es tracta d'una proposta que conté previsions raonables, d'altres criticables i algunes negatives, però que no posen en risc el trencament el nostre estat de dret ni comprometen la independència judicial, raons per les quals com a associació no participarem en la vaga convocada", ha resolt.